Fabrizio Ravanelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato dell'attaccato della squadra di Luciano Spalletti. Secondo l'ex attaccante, Moise Kean rimane un giocatore adatto alla squadra di Torino. Le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
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Sentite Ravanelli: “Juve, ripunterei su Kean. Può essere il nove giusto”
Moise Kean ancora alla Juventus?
Ho sempre avuto un debole per Kean, che alla Juve è già stato. Forse ha avuto qualche infortunio di troppo, ma ha forza e portamento per essere un nove da Juve
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