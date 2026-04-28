La Nazione si concentra sul futuro di Dodò. Il suo arrivo a Firenze ha regalato emozioni e belle cose, scenario che ha finito per ribaltarsi, anche se il presente, più che da situazioni tecniche, sembra condizionato dalla vicenda contratto.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Firenze aspetta Dodò, ma lui dia un segnale chiaro sul futuro”
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Nazione: “Firenze aspetta Dodò, ma lui dia un segnale chiaro sul futuro”
Dodò rimarrà alla Fiorentina?
Dunque, Dodò deve e dovrà a breve mandare un segnale sulla sua scelta: Firenze lo aspetta ancora volentieri, ma la cosa deve essere reciproca per tornare a essere considerato un intoccabile.
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