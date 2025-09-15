Sentite Jovetic: “Juventus? Non sono pentito del no, non volevo deludere Firenze”

In casa Juventus è esploso il talento Adzic, decisivo nel derby d'Italia. La Gazzetta dello Sportha intervistato Stefan Jovetic, ex attaccante della Fiorentina e connazionale del bianconero. Tra i vari temi, l'ex Inter ha ricordato anche un piccolo aneddoto dei tempi a Firenze:
Dusan è molto importante per Adzic e per la Juventus. Non ho mai giocato con Vlahovic, però lo conosco bene perché a Firenze ha abitato nel mio appartamento. Dusan è in scadenza di contratto e sta dimostrando forza mentale e professionalità. I gol li ha sempre segnati e non smetterà
PENTITO DEL NO ALLA JUVENTUS?
No. Quando ho lasciato la Fiorentina ho preferito il Manchester City alla Juventus perché non volevo deludere tifosi viola, con i quali ho un rapporto speciale
