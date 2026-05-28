Fabio Grosso sarà il tecnico della rinascita, il primo mattoncino posato da Fabio Paratici per erigere una squadra che possa tornare a rivedere l'Europa.
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Scetticismo intorno a Grosso? Gazzetta: “Per Paratici la scelta giusta per un motivo”
Fabio Grosso sarà il tecnico della rinascita, il primo mattoncino posato da Fabio Paratici per erigere una squadra che possa tornare a rivedere l'Europa
A qualcuno può sembrare una scommessa, perché nel curriculum dell'allenatore del Sassuolo ci sono appena 41 apparizioni in Serie A, per il diesse invece è la scelta giusta per riportare entusiasmo e desideri di grandeur in una città che ha vissuto l'ultima stagione con l'incubo della retrocessione. Un campione del mondo, il normal one che con il rigore trasformato a Berlino è diventato un supereroe.
Leggero e scanzonato come quando si presentò sul dischetto ma non per questo meno determinato, come testimoniano i risultati ottenuti nell'ultima stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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