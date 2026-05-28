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Scetticismo intorno a Grosso? Gazzetta: “Per Paratici la scelta giusta per un motivo”

Fabio Grosso
Fabio Grosso sarà il tecnico della rinascita, il primo mattoncino posato da Fabio Paratici per erigere una squadra che possa tornare a rivedere l'Europa
Redazione VN

Fabio Grosso sarà il tecnico della rinascita, il primo mattoncino posato da Fabio Paratici per erigere una squadra che possa tornare a rivedere l'Europa.

A qualcuno può sembrare una scommessa, perché nel curriculum dell'allenatore del Sassuolo ci sono appena 41 apparizioni in Serie A, per il diesse invece è la scelta giusta per riportare entusiasmo e desideri di grandeur in una città che ha vissuto l'ultima stagione con l'incubo della retrocessione. Un campione del mondo, il normal one che con il rigore trasformato a Berlino è diventato un supereroe.

Leggero e scanzonato come quando si presentò sul dischetto ma non per questo meno determinato, come testimoniano i risultati ottenuti nell'ultima stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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