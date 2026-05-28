La trattativa tra la Fiorentina e Fabio Grosso ricorda ai tifosi viola i vecchi tormentoni di mercato, come quello legato a Raffaele Longo, diventato negli anni quasi un meme tra i sostenitori gigliati. Proprio Longo, oggi vice di Grosso, potrebbe presto tornare a Firenze insieme all’ex tecnico del Sassuolo, sempre più vicino alla panchina viola dopo settimane di contatti e riflessioni interne al club.
Corriere Fiorentino
CorFio: “Vanoli, ecco quando l’annuncio dell’addio. Ora Grosso si deve liberare”
Fabio Paratici aveva individuato Grosso già da mesi come uno dei principali candidati per guidare la sua nuova Fiorentina. Nonostante i sondaggi per profili più ambiziosi come De Zerbi, Maresca, Farioli e Iraola, il tecnico del Sassuolo è sempre rimasto in cima alla lista grazie al forte rapporto con il dirigente viola. Nel frattempo, Paolo Vanoli ha provato a conquistarsi la conferma sul campo con la salvezza ottenuta, ma la società sembra ormai orientata verso un cambio in panchina.
Manca soltanto l’ufficialità: Vanoli attende il colloquio definitivo con Paratici, mentre Grosso deve ancora liberarsi formalmente dal Sassuolo. Per lui è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno e un progetto tecnico fondato sul 4-3-3. Dopo esperienze altalenanti tra Bari, Verona, Brescia, Sion, Frosinone e Lione, Grosso arriva a Firenze reduce dalla promozione e dalla salvezza ottenute con il Sassuolo, con l’obiettivo di compiere finalmente il definitivo salto di qualità in carriera. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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