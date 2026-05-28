CorFio: “Vanoli, ecco quando l’annuncio dell’addio. Ora Grosso si deve liberare”

La trattativa tra la Fiorentina e Fabio Grosso ricorda ai tifosi viola i vecchi tormentoni di mercato , come quello legato a Raffaele Longo, diventato negli anni quasi un meme tra i sostenitori gigliati. Proprio Longo, oggi vice di Grosso, potrebbe presto tornare a Firenze insieme all’ex tecnico del Sassuolo, sempre più vicino alla panchina viola dopo settimane di contatti e riflessioni interne al club.

Fabio Paratici aveva individuato Grosso già da mesi come uno dei principali candidati per guidare la sua nuova Fiorentina. Nonostante i sondaggi per profili più ambiziosi come De Zerbi, Maresca, Farioli e Iraola, il tecnico del Sassuolo è sempre rimasto in cima alla lista grazie al forte rapporto con il dirigente viola. Nel frattempo, Paolo Vanoli ha provato a conquistarsi la conferma sul campo con la salvezza ottenuta, ma la società sembra ormai orientata verso un cambio in panchina.