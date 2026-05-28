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Corriere Fiorentino

CorFio: “Vanoli, ecco quando l’annuncio dell’addio. Ora Grosso si deve liberare”

Vanoli Grosso
Vanoli attende il colloquio definitivo con Paratici, mentre Grosso deve ancora liberarsi formalmente dal Sassuolo
Redazione VN

La trattativa tra la Fiorentina e Fabio Grosso ricorda ai tifosi viola i vecchi tormentoni di mercato, come quello legato a Raffaele Longo, diventato negli anni quasi un meme tra i sostenitori gigliati. Proprio Longo, oggi vice di Grosso, potrebbe presto tornare a Firenze insieme all’ex tecnico del Sassuolo, sempre più vicino alla panchina viola dopo settimane di contatti e riflessioni interne al club.

Fabio Paratici aveva individuato Grosso già da mesi come uno dei principali candidati per guidare la sua nuova Fiorentina. Nonostante i sondaggi per profili più ambiziosi come De Zerbi, Maresca, Farioli e Iraola, il tecnico del Sassuolo è sempre rimasto in cima alla lista grazie al forte rapporto con il dirigente viola. Nel frattempo, Paolo Vanoli ha provato a conquistarsi la conferma sul campo con la salvezza ottenuta, ma la società sembra ormai orientata verso un cambio in panchina.

Manca soltanto l’ufficialità: Vanoli attende il colloquio definitivo con Paratici, mentre Grosso deve ancora liberarsi formalmente dal Sassuolo. Per lui è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo anno e un progetto tecnico fondato sul 4-3-3. Dopo esperienze altalenanti tra Bari, Verona, Brescia, Sion, Frosinone e Lione, Grosso arriva a Firenze reduce dalla promozione e dalla salvezza ottenute con il Sassuolo, con l’obiettivo di compiere finalmente il definitivo salto di qualità in carriera. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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