Paolo Vanoli, tecnico della rimonta salvezza, comincerà invece a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova avventura. L’esperienza di Firenze, per lui, è stata totalmente positiva: ha centrato l’obiettivo, ha ridato un’anima alla squadra e l’ha letteralmente trascinata fuori dalle sabbie mobili. La gente di Firenze glielo ha riconosciuto con il tributo dell’ultima notte di campionato. Per il club, però, era arrivato il momento di voltare pagina e ripartire da zero, con una pagina bianca tutta da scrivere. Paratici ha sondato anche altri profili, ma quello di Grosso rappresentava il classico porto sicuro. I due hanno già lavorato insieme alla Juventus, quando il dirigente volle l’ex esterno sulla panchina della Primavera. Un rapporto consolidato nel tempo, che ha spinto Paratici a scegliere la strada della continuità e della fiducia per inaugurare il nuovo corso viola.
La Nazione
Nazione: “Vanoli si guarderà intorno. Per il club meglio cambiare pagina”
Grosso—
Fabio Grosso, 48 anni, approderà a Firenze dopo due stagioni sulla panchina del Sassuolo. Nel primo anno ha dominato il campionato di Serie B, mentre nel secondo, da neopromossa, la squadra emiliana ha chiuso l’annata all’undicesimo posto con 49 punti. Da calciatore, il suo nome resta legato soprattutto alla notte di Berlino del 2006, quando trasformò il rigore decisivo che consegnò all’Italia il titolo di Campione del Mondo.
Carriera—
In panchina si è distinto per una precisa identità tattica, sviluppata principalmente tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Dopo l’esperienza nel settore giovanile della Juventus, ha maturato esperienze con Bari, Verona, Brescia, Sion, Frosinone e Lione, prima dell’approdo al Sassuolo. Nel suo palmarès figurano un Torneo di Viareggio, due campionati di Serie B conquistati con Frosinone e Sassuolo e una Panchina d’Argento ottenuta nella stagione 2022/23. A breve si aprirà una nuova sfida in viola, probabilmente la più difficile e affascinante della sua carriera. Lo scrive la Nazione.
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