Nazione: “Vanoli si guarderà intorno. Per il club meglio cambiare pagina”

Paolo Vanoli, tecnico della rimonta salvezza, comincerà invece a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova avventura. L’esperienza di Firenze, per lui, è stata totalmente positiva: ha centrato l’obiettivo, ha ridato un’anima alla squadra e l’ha letteralmente trascinata fuori dalle sabbie mobili. La gente di Firenze glielo ha riconosciuto con il tributo dell’ultima notte di campionato. Per il club, però, era arrivato il momento di voltare pagina e ripartire da zero, con una pagina bianca tutta da scrivere. Paratici ha sondato anche altri profili, ma quello di Grosso rappresentava il classico porto sicuro. I due hanno già lavorato insieme alla Juventus, quando il dirigente volle l’ex esterno sulla panchina della Primavera. Un rapporto consolidato nel tempo, che ha spinto Paratici a scegliere la strada della continuità e della fiducia per inaugurare il nuovo corso viola.