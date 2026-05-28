CorFio: “L’Accvc, la lettera a Paratici e quelle accuse a Commisso”

Dopo mesi di silenzio, i 152 Viola Club dell’Accvc sono tornati a esprimere pubblicamente il proprio malcontento nei confronti della proprietà della Fiorentina. Attraverso una lettera indirizzata al direttore sportivo Fabio Paratici e firmata dal presidente Filippo Pucci, il tifo organizzato ha ribadito di non condividere più il modo di gestire il club da parte della proprietà viola, una posizione già espressa lo scorso dicembre.