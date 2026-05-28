Dopo mesi di silenzio, i 152 Viola Club dell’Accvc sono tornati a esprimere pubblicamente il proprio malcontento nei confronti della proprietà della Fiorentina. Attraverso una lettera indirizzata al direttore sportivo Fabio Paratici e firmata dal presidente Filippo Pucci, il tifo organizzato ha ribadito di non condividere più il modo di gestire il club da parte della proprietà viola, una posizione già espressa lo scorso dicembre.
Corriere Fiorentino
CorFio: “L’Accvc, la lettera a Paratici e quelle accuse a Commisso”
Nel comunicato, l’Accvc riconosce le responsabilità dei giocatori per una stagione deludente, ma attribuisce le colpe principali alla società e alla sua visione del calcio, giudicata troppo distante dalla tradizione e dalla storia della Fiorentina. Critiche anche alla comunicazione del presidente Rocco Commisso, accusato di essere intervenuto pubblicamente soltanto nei momenti positivi, senza mai affrontare apertamente le difficoltà o chiedere scusa per una stagione definita fallimentare.
La lettera si conclude con un messaggio diretto a Paratici, considerato dall’Accvc l’unica figura credibile e competente all’interno della società. I tifosi affidano al nuovo dirigente le ultime speranze di rilancio sportivo, sottolineando come negli ultimi sette anni la Fiorentina abbia vissuto un lungo periodo di mediocrità che ha progressivamente allontanato la tifoseria dalla squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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