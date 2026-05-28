CorSport avvisa la Fiorentina: “E’ sicuro che Grosso non andrà via gratis”

Ora Carnevali tratterà con la Fiorentina una buonuscita, economica o più facilmente tecnica, perché è sicuro che Grosso non andrà via gratis

Redazione VN 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 08:42)

Il gioco delle percentuali sulla nuova panchina del Sassuolo al momento è presto fatto: 35 per cento Ignazio Abate, che è il preferito e sicuramente lascerà la Juve Stabia dopo l’ottimo campionato di B nello spingersi fino alle semifinali playoff per uscire con il Monza (occhio al Torino che l’ha messo nel mirino); 30% Alberto Aquilani arrivato alla finale con il Monza (domani sera si gioca la promozione in Brianza dovendo ribaltare lo 0-2 in casa) che con gli emiliani ha giocato (anche in questo caso è nella rosa del Toro); 30% un nome fuori dai radar, non escludendo profili stranieri come buttato lì dall’ad Giovanni Carnevali e qui le piste sono per ora top secret.

Il futuro parte dalla volontà di Fabio Grosso di voltare pagina, cercando altre dimensioni, lasciandosi dietro un biennio che si rivela insolitamente corto rispetto ai percorsi seguiti dai tecnici che fanno bene in neroverde (Di Francesco è arrivato a cinque anni, De Zerbi a tre, Dionisi era al terzo anno).

È la prima volta che un allenatore graditissimo alla società, ai giocatori e all’ambiente decide di lasciare l’isola felice emiliana dopo così breve tempo, dopo una sola stagione di Serie A, dicendo no al prolungamento fino al 2028 del contratto che scade nel 2027 e con una fiducia ampiamente confermata dalla proprietà che avrebbe voluto volentieri proseguire con lui. Ora Carnevali tratterà con la Fiorentina una buonuscita, economica o più facilmente tecnica, perché è sicuro che Grosso non andrà via gratis. Lo scrive il Corriere dello Sport.