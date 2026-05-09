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Sarri resta alla Lazio se… Gazzetta spiega: “L’addio non è più così scontato”

Sarri resta alla Lazio se… Gazzetta spiega: “L’addio non è più così scontato” - immagine 1
Il futuro di Maurizio Sarri è uno dei principali temi in casa Lazio. La Coppa Italia può essere la svolta di una stagione claudicante
Redazione VN

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio resta ancora tutto da definire.

Nonostante il tecnico abbia ancora due anni di contratto con il club biancoceleste, la permanenza a Roma non viene considerata scontata. Come riportato dalla La Gazzetta dello Sport, Sarri ha continuato a rinviare ogni discorso sul proprio futuro: “Ne parleremo a fine stagione”, la linea mantenuta dal tecnico nelle ultime settimane.

Molto dipenderà dal finale di stagione della Lazio e soprattutto dall’eventuale qualificazione europea. Lo scenario ritenuto più plausibile passa dalla vittoria della Coppa Italia, risultato che potrebbe cambiare sensibilmente clima e prospettive in vista della prossima annata.

Secondo il quotidiano, un approdo in Europa contribuirebbe a rasserenare gli animi all’interno dell’ambiente biancoceleste, aumentando così le possibilità di proseguire il rapporto tra Sarri e la società romana anche nella prossima stagione.

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