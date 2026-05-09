Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio resta ancora tutto da definire.
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Sarri resta alla Lazio se… Gazzetta spiega: “L’addio non è più così scontato”
Nonostante il tecnico abbia ancora due anni di contratto con il club biancoceleste, la permanenza a Roma non viene considerata scontata. Come riportato dalla La Gazzetta dello Sport, Sarri ha continuato a rinviare ogni discorso sul proprio futuro: “Ne parleremo a fine stagione”, la linea mantenuta dal tecnico nelle ultime settimane.
Molto dipenderà dal finale di stagione della Lazio e soprattutto dall’eventuale qualificazione europea. Lo scenario ritenuto più plausibile passa dalla vittoria della Coppa Italia, risultato che potrebbe cambiare sensibilmente clima e prospettive in vista della prossima annata.
Secondo il quotidiano, un approdo in Europa contribuirebbe a rasserenare gli animi all’interno dell’ambiente biancoceleste, aumentando così le possibilità di proseguire il rapporto tra Sarri e la società romana anche nella prossima stagione.
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