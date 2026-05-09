Fiorentina, il punto sul futuro: la posizione del club su De Gea, Ndour e Parisi

Programmazione biennale: da qui vuole ripartire la Fiorentina. Il futuro di De Gea, Ndour e Parisi secondo La Gazzetta dello Sport

Secondo la La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta lavorando a una profonda revisione della rosa in vista della prossima stagione, nell’ambito di una rivoluzione pensata su un orizzonte biennale .

Tra i nomi considerati affidabili per la ripartenza c’è quello di David De Gea . Il portiere, pur senza ripetere il livello della scorsa annata, resta una figura di esperienza e stabilità. Il suo futuro a Firenze dipenderà soprattutto da eventuali offerte dalla Premier League, in particolare dal suo passato club, il Manchester United. In caso contrario, la Fiorentina sarebbe pronta a confermarlo, affiancandolo alla crescita di Martinelli .

In mezzo al campo cresce anche la fiducia per Cher Ndour , passato da alternativa a titolare e arrivato dal Paris Saint-Germain per circa 5 milioni, con una clausola del 50% sulla futura rivendita ancora in mano ai francesi. Il club viola lo considera un investimento su cui continuare a puntare .

Infine, grande apprezzamento per Fabiano Parisi, protagonista di una stagione in crescita anche grazie alla sua duttilità tattica. Impiegato sia da esterno alto che da terzino, ha mostrato spirito di adattamento e affidabilità, qualità che la società non vorrebbe perdere nella costruzione del nuovo ciclo.