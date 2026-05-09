Fagioli potrebbe partire a due condizioni: prezzo fissato e pretendenti

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro del numero 44 della Fiorentina, Nicolò Fagioli. Tutto in mano a mercato e al prossimo tecnico

Redazione VN 9 maggio 2026 (modifica il 9 maggio 2026 | 07:20)

Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha già iniziato a delineare le prime linee guida per la ripartenza dopo una stagione complessa, con l’obiettivo di costruire un progetto su base biennale.

Tra i pochi punti fermi della rosa, uno dei più importanti è Nicolò Fagioli. Il centrocampista è considerato un elemento centrale del futuro viola e, al momento, la sua posizione appare fortemente blindata.

La società lo considera un vero e proprio leader tecnico del domani e la sua permanenza sarebbe garantita salvo due condizioni molto chiare: un cambio radicale di idee da parte del futuro allenatore oppure un’offerta economica estremamente elevata, almeno il doppio del valore di acquisto, quindi intorno ai 30 milioni di euro.

Interesse per il giocatore non manca, con il Milan e alcuni club di Premier League che avrebbero già manifestato apprezzamento. Tuttavia, la linea della Fiorentina è chiara: Fagioli è al centro del progetto tecnico e rappresenta uno dei pilastri della nuova ricostruzione.