Sacchi: “Il Milan ha mostrato maturità. La Fiorentina non merita l’ultimo posto”

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport , l’ex tecnico del Milan , Arrigo Sacchi , ha commentato la sfida di ieri sera tra Milan e Fiorentina , terminata 2-1 per i rossoneri.

Questi tre punti hanno un valore enorme anche se la partita è stata complicata, contestata e senza grandi spettacoli. La vetta solitaria resta un obiettivo prezioso, soprattutto considerando che le concorrenti saranno impegnate in impegni europei che metteranno a dura prova energie e forma fisica.