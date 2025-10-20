Viola News
Sacchi: “Il Milan ha mostrato maturità. La Fiorentina non merita l’ultimo posto”

Arrigo Sacchi commenta Milan-Fiorentina nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport
Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, ha commentato la sfida di ieri sera tra Milan e Fiorentina, terminata 2-1 per i rossoneri.

La vittoria dei rossoneri

Questi tre punti hanno un valore enorme anche se la partita è stata complicata, contestata e senza grandi spettacoli. La vetta solitaria resta un obiettivo prezioso, soprattutto considerando che le concorrenti saranno impegnate in impegni europei che metteranno a dura prova energie e forma fisica.

Il momento difficile della Fiorentina

Più che la vittoria contro una Fiorentina in crisi, ciò che dà fiducia all’allenatore del Milan è vedere la squadra compatta e pronta a reagire in una serata delicata. Il match poteva significare un passo falso in vetta, ma il Milan ha mostrato maturità e concentrazione. La squadra cresce anche dopo aver subito il gol della Fiorentina, che non merita certo l’ultimo posto in classifica.

