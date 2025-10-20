Casarin sul Var: “La telecamera vede, ma non sempre capisce”

L'ex arbitro di Serie A, Paolo Casarin, ha rilasciato un'intervista a La Nazione. Tra i vari temi toccati dall'ex fischietto del nostro campionato rientra anche il Var che, proprio nella sfida di ieri sera tra Milan e Fiorentina, ha suscitato più di qualche polemica per il rigore concesso ai rossoneri. Le sue parole:
L’ex arbitro Paolo Casarin difende il Var ma avverte: “Solo chi è in campo ha la sensibilità per giudicare”.
Il mondo va avanti e la gente giustamente chiede, almeno nello sport, verdetti trasparenti e non inquinati. Quindi condivido l’utilizzo di mezzi che un tempo non esistevano per aiutare chi ha il fischietto in bocca. Facessi l’arbitro oggi userei il Var ma, per quanto mi riguarda, a parte le questioni di linea, i gol non gol e i fuorigioco, il direttore di gara non deve abdicare il suo ruolo. Io a rivedere un episodio se mi chiamano ci vado, ma solo l’arbitro che sta sul campo ha la sensibilità che serve per valutare il gesto di un giocatore, il movimento di un braccio eccetera. La telecamera vede, ma non sempre capisce.
