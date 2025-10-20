Casarin sul Var: “La telecamera vede, ma non sempre capisce”

L’ex arbitro Paolo Casarin difende il Var ma avverte: “Solo chi è in campo ha la sensibilità per giudicare”.

L'ex arbitro di Serie A, Paolo Casarin, ha rilasciato un'intervista a La Nazione. Tra i vari temi toccati dall'ex fischietto del nostro campionato rientra anche il Var che, proprio nella sfida di ieri sera tra Milan e Fiorentina, ha suscitato più di qualche polemica per il rigore concesso ai rossoneri. Le sue parole: