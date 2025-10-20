Aveva invocato il Dio del calcio, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida tra Milan e Fiorentina, con l'obiettivo di svoltare la stagione. Invece, a San Siro contro un Milan incerottato e con pochissimi uomini, esce ancora una volta sconfitto in quello che è un inizio di stagione davvero traumatico. Dimentichiamoci i sogni Champions, adesso la Fiorentina dovrà pensare alla salvezza, anche perché le prossime due gare con Bologna e Inter preoccupano. I viola, incapaci di gestire anche le situazioni di vantaggio, non hanno mai vinto in campionato e adesso la paura è tanta. La squadra di Pioli è fragile e incapace di portare a sé anche una piccola inerzia positiva.
Repubblica: "Altro che Champions, testa alla salvezza. Viola fragili e impauriti"
Repubblica: “Altro che Champions, testa alla salvezza. Viola fragili e impauriti”
Una Fiorentina triste, fragile e con pochi spunti positivi. La Champions non è già più alla portata
La Fiorentina nel primo tempo ha contenuto il Milan, senza però mai tirare in porta. E nonostante il gol di Gosens, arrivato dopo un batti e ribatti in area di rigore, la squadra di Pioli non riesce a resistere per più di 7 minuti. Pareggio di Leao e fantasmi nuovamente presenti sulla formazione viola. A nove minuti dalla fine l'episodio decisivo, fallo di Parisi su Gimenez e rigore che manda in paradiso il Milan e all'inferno la Fiorentina. In piena zona retrocessione e con la curva rossonera che canta: "Tornerete in Serie B", mentre i viola salutano con la testa bassa il settore ospiti. Lo riporta La Repubblica.
