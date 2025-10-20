Repubblica: “Altro che Champions, testa alla salvezza. Viola fragili e impauriti”

Aveva invocato il Dio del calcio, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida tra Milan e Fiorentina, con l'obiettivo di svoltare la stagione. Invece, a San Siro contro un Milan incerottato e con pochissimi uomini, esce ancora una volta sconfitto in quello che è un inizio di stagione davvero traumatico. Dimentichiamoci i sogni Champions, adesso la Fiorentina dovrà pensare alla salvezza, anche perché le prossime due gare con Bologna e Inter preoccupano. I viola, incapaci di gestire anche le situazioni di vantaggio, non hanno mai vinto in campionato e adesso la paura è tanta. La squadra di Pioli è fragile e incapace di portare a sé anche una piccola inerzia positiva.