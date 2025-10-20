CorSport: “La difesa del Milan stritola Kean. Parisi è disastroso sul rigore”

Kean non incide. E Parisi compie un disastro

Redazione VN 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 08:28)

Nel primo tempo di Milan-Fiorentina lo spettacolo è mancato del tutto: entrambe le squadre, schierate con un’abbondanza di centrocampisti — il Milan per necessità, la Fiorentina per scelta — hanno finito per annullarsi a vicenda, intasando ogni spazio utile e producendo una lunga sequenza di errori tecnici. Le occasioni da gol sono state praticamente assenti e l’unico sussulto è arrivato da un errore di Ranieri, che ha servito involontariamente Pavlovic dopo un rimpallo con Leao: l’austriaco, però, ha calciato alle stelle. La Fiorentina, dal canto suo, non si è mai resa pericolosa: Kean, isolato e bloccato dai tre centrali rossoneri, non ha mai avuto un pallone giocabile. Il primo tempo si è chiuso con zero tiri in porta e Maignan impegnato solo in un dribbling per evitare l’aggressione dello stesso Kean.

Nella ripresa Pioli ha provato a cambiare l’inerzia della gara inserendo Gudmundsson per dare maggiore peso offensivo, ma il risultato non è arrivato. Il Milan, anzi, ha alzato il ritmo e ha sfiorato il vantaggio con una splendida volée di Gimenez, neutralizzata da un riflesso eccezionale di De Gea. La Fiorentina, schiacciata e in difficoltà a uscire dalla propria metà campo, ha mostrato limiti di gioco e di personalità, confermando un’involuzione già evidente nelle ultime gare.

L’episodio decisivo è arrivato nel finale: Parisi, appena entrato al posto di Gosens, ha commesso un grave errore trattenendo in area Gimenez. L’arbitro Martinelli, dopo la revisione al VAR, ha assegnato il calcio di rigore che Leao ha trasformato con freddezza, spiazzando De Gea e condannando la Fiorentina all’ennesima sconfitta. Un epilogo amaro che fotografa bene la crisi dei viola — incapaci di rendersi pericolosi e puniti al primo errore — e che, di fatto, rischia di compromettere seriamente il loro cammino in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.