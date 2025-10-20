Sentite Gazzetta: “Gioca da fermo, ma a Dzeko qualcosa in più gli andrebbe concesso”

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Edin Dzeko, pedina che Stefano Pioli usa nel finale di Milan-Fiorentina. Secondo il quotidiano dovrebbe giocare di più:
Troppo rinunciataria la Fiorentina sia prima sia dopo il vantaggio. All'88', sul 2-1, l'ingresso di Dzeko si è imposto da sé e nei dieci minuti rimanenti, recupero incluso, i viola con la torre bosniaca hanno riempito l'area milanista come mai era capitato prima. Forse Dzeko non parte titolare perché ha quasi 40 anni come Modric e gioca da fermo, data la struttura fisica imponente. Qualcosa in più gli andrebbe però concesso
