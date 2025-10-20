Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Sentite Gazzetta: “Gioca da fermo, ma a Dzeko qualcosa in più gli andrebbe concesso”

Gazzetta dello Sport

Sentite Gazzetta: “Gioca da fermo, ma a Dzeko qualcosa in più gli andrebbe concesso”

Sentite Gazzetta: “Gioca da fermo, ma a Dzeko qualcosa in più gli andrebbe concesso” - immagine 1
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Edin Dzeko
Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Edin Dzeko, pedina che Stefano Pioli usa nel finale di Milan-Fiorentina. Secondo il quotidiano dovrebbe giocare di più:

Troppo rinunciataria la Fiorentina sia prima sia dopo il vantaggio. All'88', sul 2-1, l'ingresso di Dzeko si è imposto da sé e nei dieci minuti rimanenti, recupero incluso, i viola con la torre bosniaca hanno riempito l'area milanista come mai era capitato prima. Forse Dzeko non parte titolare perché ha quasi 40 anni come Modric e gioca da fermo, data la struttura fisica imponente. Qualcosa in più gli andrebbe però concesso

Leggi anche
CorSport: “Fiorentina, ti fai rimontare un’altra volta. Pioli ha una colpa grave”
La moViola: Marinelli, che rigore è? “Gimenez, quanti effetti speciali”. Parisi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA