CorSport: “Fiorentina, ti fai rimontare un’altra volta. Pioli ha una colpa grave”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla sconfitta della Fiorentina di Stefano Pioli. C'è un dato che riguarda la squadra viola e che spiega il momento di difficoltà del club di Rocco Commisso:
Il Diavolo balza in vetta al campionato. Pur decimato dalle assenze, infatti, grazie ad una doppietta di Leao, il Milan ha messo sotto una Fiorentina troppo rinunciataria e impaurita, a cui non è bastato nemmeno il vantaggio trovato a inizio ripresa. La Viola si è fatta rimontare ancora una volta: 11 i punti lasciati per strada in situazioni di vantaggio. Una colpa grave. Ma per Pioli - amarissimo il suo ritorno a San Siro - è perfino peggio la classifica: appena 3 punti e ultimo posto assieme a Pisa e Genoa.
