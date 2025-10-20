CorFio: “Fagioli al posto di Gud. Così la Fiorentina ha perso pericolosità”

La mossa tattica di Stefano Pioli

Redazione VN 20 ottobre 2025 (modifica il 20 ottobre 2025 | 08:42)

La parola chiave della Fiorentina a San Siro era “compattezza”: questo il principio che ha ispirato le scelte di Stefano Pioli, deciso a rinforzare il centrocampo per contenere il Milan. L’inserimento di Fagioli al posto di Gudmundsson doveva servire a bloccare la costruzione rossonera e dare più equilibrio alla squadra, con Fazzini, Nicolussi e Mandragora impegnati in un intenso lavoro uomo su uomo. L’assenza di giocatori come Pulisic e Rabiot ha reso il Milan meno fluido in fase offensiva, ma nonostante la buona organizzazione difensiva, la Fiorentina ha mostrato ancora una volta la sua sterilità in avanti: un solo tiro in porta, quello del gol, e la prima vera conclusione arrivata solo al 53’.

Tra le poche note positive, la prestazione di Fagioli, apparso più sereno e finalmente a suo agio nel ruolo di mezzala sinistra. L’ex juventino ha dato ordine e precisione (quasi il 95% di passaggi riusciti), dialogando con efficacia con Fazzini e Nicolussi Caviglia. Il trio di centrocampo ha lavorato con disciplina, riuscendo a limitare Modric per buona parte del primo tempo e a mantenere compattezza tra le linee. Fazzini, ancora una volta titolare, ha offerto grande abnegazione fino al cambio nella ripresa, mentre Nicolussi ha coperto moltissimo campo, superando i 12 chilometri percorsi.

Tuttavia, la tenuta viola è calata nel finale: il Milan, dopo aver allargato il gioco, ha trovato spazi centrali e la rete di Leao è nata proprio da un duello perso da Mandragora nell’uno contro uno. La Fiorentina ha chiuso con numeri che confermano i limiti offensivi — solo l’11% dei tocchi in area avversaria e il 67% di precisione nei passaggi nella trequarti — ma anche con segnali incoraggianti nella fase di contenimento. Un passo avanti sul piano dell’equilibrio e dell’organizzazione, ma il vero salto di qualità resta quello con il pallone tra i piedi, ancora lontano dall’essere compiuto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.