Sabatini deluso: “Speravo davvero in una chiamata della Fiorentina”

Il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato della Fiorentina in un’intervista rilasciata a La Stampa.«Se mi chiamassero accetterei sicuramente, perché parliamo di un grande club. Lo dico con sincerità: speravo davvero in una chiamata da Firenze», ha spiegato Sabatini, sottolineando come i momenti complessi rappresentino spesso il contesto ideale per esprimere al meglio la propria esperienza. Un’apertura chiara, accompagnata dalla voglia di rimettersi in gioco e dalla consapevolezza del momento delicato che sta attraversando la società viola.