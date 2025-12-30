Fiorentina-Cremonese si avvicina e il Franchi si prepara a vivere un’altra domenica carica di tensione. Secondo quanto riporta La Nazione, al momento - a inizio settimana - sono circa 16.000 i biglietti già venduti, un dato destinato a crescere nei prossimi giorni. L’obiettivo resta quello di raggiungere la soglia dei 20.000 spettatori, traguardo considerato possibile con l’avvicinarsi del match.
Verso la Cremonese: contestazione e dato su biglietti venduti e rimanenti
Il numero degli spettatori attesi al momento al Franchi per fronteggiare la squadra di Davide Nicola
Il pomeriggio di domenica si annuncia però tutt’altro che sereno. Il clima sugli spalti sarà simile a quello visto contro l’Udinese e respirato nella recente trasferta di Parma: tanta passione, ma anche forte contestazione.
