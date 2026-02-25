La giornata di oggi sarà molto importante per Daniele Rugani, convocato per la gara contro il Pisa, ma non impiegato. Il difensore deve mettere minuti nelle gambe, per questo motivo nel pomeriggio giocherà una partita in famiglia contro la Primavera di Galoppa. E' out dalla lista Uefa e può lavorare con calma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
La Gazzetta dello Sport
Rugani: oggi amichevole con la Primavera per mettere minuti nelle gambe
Rugani deve recuperare la condizione dopo l'infortunio patito con la Juventus
