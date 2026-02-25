Rugani: oggi amichevole con la Primavera per mettere minuti nelle gambe

La giornata di oggi sarà molto importante per Daniele Rugani, convocato per la gara contro il Pisa, ma non impiegato. Il difensore deve mettere minuti nelle gambe, per questo motivo nel pomeriggio giocherà una partita in famiglia contro la Primavera di Galoppa. E' out dalla lista Uefa e può lavorare con calma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.