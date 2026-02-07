Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Rugani in dubbio. Torna Mandragora e Parisi pronto al doppio ruolo

Gazzetta dello Sport

Rugani in dubbio. Torna Mandragora e Parisi pronto al doppio ruolo

rugani grafica
La Gazzetta dello Sport sulla formazione
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul punto dal campo in casa Fiorentina. Rugani si è allenato a parte e rimane in dubbio. In mediana probabile il rientro dall'inizio di Mandragora, come esterno alto a destra Parisi se la gioca con Solomon.

In alternativa l'ex Empoli potrebbe essere utile dietro a sinistra, per far rifiatare Gosens. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2030 (con opzione per un altro anno) di Eddy Kouadio, difensore classe 2006 cresciuto nel vivaio.

Leggi anche
KK, la doppia operazione di mercato della Fiorentina
Torna Kean, ma come sta? CorSport: “Gestione e occhio di riguardo, Moise c’è”

© RIPRODUZIONE RISERVATA