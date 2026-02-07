La Gazzetta dello Sport si sofferma sul punto dal campo in casa Fiorentina. Rugani si è allenato a parte e rimane in dubbio. In mediana probabile il rientro dall'inizio di Mandragora, come esterno alto a destra Parisi se la gioca con Solomon.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Rugani in dubbio. Torna Mandragora e Parisi pronto al doppio ruolo
Gazzetta dello Sport
Rugani in dubbio. Torna Mandragora e Parisi pronto al doppio ruolo
La Gazzetta dello Sport sulla formazione
In alternativa l'ex Empoli potrebbe essere utile dietro a sinistra, per far rifiatare Gosens. Intanto è ufficiale il rinnovo fino al 2030 (con opzione per un altro anno) di Eddy Kouadio, difensore classe 2006 cresciuto nel vivaio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA