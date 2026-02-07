KK, la doppia operazione di mercato della Fiorentina

Alla fine la Fiorentina è riuscita a trovare una sistemazione anche a Kouame. Sembrava un tabù dopo l'operazione sfumata col Cagliari e la cessione saltata al Verona.
Ieri l'ivoriano è volato in Grecia per legarsi all'Aris Salonicco sulla base di un'operazione a titolo definitivo più bonus legati al rendimento.
La società viola risparmierà 3,6 milioni lordi. A Firenze, Kouadio ha rinnovato fino al 2030 con opzione per il 2031. Lo scrive il Corriere dello Sport.
