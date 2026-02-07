Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa KK, la doppia operazione di mercato della Fiorentina

Corriere dello Sport

KK, la doppia operazione di mercato della Fiorentina

KK, la doppia operazione di mercato della Fiorentina - immagine 1
Le ultime operazioni di mercato in casa Fiorentina
Redazione VN

Alla fine la Fiorentina è riuscita a trovare una sistemazione anche a Kouame. Sembrava un tabù dopo l'operazione sfumata col Cagliari e la cessione saltata al Verona.

Ieri l'ivoriano è volato in Grecia per legarsi all'Aris Salonicco sulla base di un'operazione a titolo definitivo più bonus legati al rendimento.

La società viola risparmierà 3,6 milioni lordi. A Firenze, Kouadio ha rinnovato fino al 2030 con opzione per il 2031. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Torna Kean, ma come sta? CorSport: “Gestione e occhio di riguardo, Moise c’è”
Le prime pagine dei quotidiani sportivi: “C’è il rinnovo, Chivu impera”

© RIPRODUZIONE RISERVATA