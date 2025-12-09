Riparte il lavoro al VP: speranze per Gosens e Fazzini in vista di giovedì

Oggi la Fiorentina riprenderà gli allenamenti. I viola hanno avuto a disposizione un giorno di pausa per recuperare le energie in vista dell’incontro casalingo con la Dinamo Kiev. La sfida di Conference League è in programma giovedì per le 18:45, mentre domani alle 12 è prevista la conferenza stampa di Vanoli al Viola Park. La consueta seduta di rifinitura aperta alla stampa è fissata per le 14:30 sempre a Bagno a Ripoli.
Domenica mattina è andato in scena un confronto tra l’allenatore e i giocatori, finalizzato a chiarire alcune dinamiche interne e a sviluppare le strategie più efficaci per i prossimi impegni. Aumentano le speranze di recuperare Gosens, che dopo aver svolto la scorsa settimana una parte di lavoro col gruppo è fiducioso di poter rientrare giovedì pomeriggio. Stesso discorso per Fazzini, che potrebbe tornare a pieno regime già oggi. Lo scrive il Corriere dello Sport.
