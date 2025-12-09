Riparte il lavoro al VP: speranze per Gosens e Fazzini in vista di giovedì

Oggi la Fiorentina riprenderà gli allenamenti. I viola hanno avuto a disposizione un giorno di pausa per recuperare le energie in vista dell’incontro casalingo con la Dinamo Kiev. La sfida di Conference League è in programma giovedì per le 18:45, mentre domani alle 12 è prevista la conferenza stampa di Vanoli al Viola Park. La consueta seduta di rifinitura aperta alla stampa è fissata per le 14:30 sempre a Bagno a Ripoli.