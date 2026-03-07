Rinnovo Dodò, CorSport: “Fabio Paratici vuole evitare questo rischio”

Per la gara di domani sarà di nuovo a disposizione Dodò, che ha scontato un turno di squalifica lunedì sera a Udine. Il reintegro del brasiliano si rivelerà decisivo per il ritorno al sistema tattico che ha dato più garanzie alla Fiorentina, e cioè il 4-1-4-1. La grande critica mossa dall'opinione pubblica all'allenatore, contro i friulani, è stata quella di aver inutilmente cambiato modulo invece di dare continuità a un’organizzazione che si era dimostrata funzionale, potendo sostituire il classe 1998 coi vari Fortini e Comuzzo. Il club si aspetta un salto di qualità da parte del giocatore. (RASSEGNA VN - KEAN, PARATICI E I DUBBI DI VANOLI)
Il Corriere dello Sport sul rinnovo di Dodò
Presto i tempi saranno maturi per parlare di rinnovo, anche perché il rischio è di arrivare al mercato estivo con il contratto in scadenza tra un anno (giugno 2027). Le parti si confronteranno sulla possibilità di allungare l’accordo fino al 2030.
Nel frattempo sarà necessario ritrovare il miglior Dodò, del quale la Fiorentina ha confermato di privarsi con grande difficoltà, almeno a giudicare dalla sfida di campionato contro l'Udinese. Lo scrive il Corriere dello Sport.
