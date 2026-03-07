Rinnovo Dodò, CorSport: “Fabio Paratici vuole evitare questo rischio”

Per la gara di domani sarà di nuovo a disposizione Dodò, che ha scontato un turno di squalifica lunedì sera a Udine. Il reintegro del brasiliano si rivelerà decisivo per il ritorno al sistema tattico che ha dato più garanzie alla Fiorentina, e cioè il 4-1-4-1. La grande critica mossa dall'opinione pubblica all'allenatore, contro i friulani, è stata quella di aver inutilmente cambiato modulo invece di dare continuità a un’organizzazione che si era dimostrata funzionale, potendo sostituire il classe 1998 coi vari Fortini e Comuzzo. Il club si aspetta un salto di qualità da parte del giocatore. (RASSEGNA VN - KEAN, PARATICI E I DUBBI DI VANOLI)