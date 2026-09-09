Paolo Vanoli torna alla Fiorentina, dove però troverà una squadra quasi completamente rivoluzionata rispetto a 3 mesi fa. L'attacco in particolare è il reparto dove sono state apportate le maggiori modifiche. Pellegrino e Beto si contenderanno il ruolo di titolare come numero 9, con l'argentino favorito.

L'idea di Vanoli sarà giocare sugli esterni, puntando sui loro 1vs1, e servendo le punte il più possibile in area. Proprio sulle ali: Mastantuono a destra è il titolare. A sinistra invece è Njie ad essere favorito, data la conoscenza con Vanoli. Per Goncalves ci vuole tempo, anche dal punto di vista fisico. Il portoghese va gestito, per evitare ulteriori guai fisici. Lo scrive Repubblica