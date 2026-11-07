La vittoria contro il Sassuolo non sembra aver cambiato le gerarchie di Paolo Vanoli. In vista della sfida contro la Juventus, il tecnico viola sarebbe infatti orientato a confermare l'undici titolare visto lunedì sera a Reggio Emilia. Una scelta che, come riportato da La Repubblica, porterebbe ancora una volta Oulai e Goncalves a partire dalla panchina, nonostante entrambi siano stati decisivi nel successo contro i neroverdi con due giocate importanti.

Davanti a De Gea, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario. In mezzo al campo spazio a Fagioli, Ndour e Brescianini, mentre il tridente offensivo sarebbe formato da Mastantuono, Pellegrino e Njie.

Per quanto riguarda gli indisponibili, Atta e Pongracic torneranno a disposizione soltanto dopo la sosta. Resta invece da valutare la situazione di Ranieri, che proverà a recuperare in extremis per la partita contro i bianconeri.