Repubblica: “Vanoli, chi in difesa? Ballottaggio Rugani-Comuzzo”

La Fiorentina arriva alla sfida contro il Sassuolo con una situazione offensiva ed emergenziale, legata soprattutto alle condizioni di Roberto Piccoli. L’attaccante ex Cagliari è in forte dubbio fino all’ultimo e solo a ridosso del match si saprà se potrà essere convocato. In caso di forfait, la squadra si ritroverebbe senza un vero centravanti di ruolo, con il solo giovane Braschi come alternativa non ancora pronta per partire titolare.

Lo scenario è complicato anche dalle assenze già certe di Moise Kean, ancora ai box per infortunio alla tibia, di Fabiano Parisi, di Robin Gosens e di Michael Fortini, oltre alla squalifica di Marin Pongračić. In questo contesto, l’allenatore Paolo Vanoli dovrà ancora una volta adattare la squadra, con possibili esordi e soluzioni d’emergenza come il giovane Carlos Balbo sulla fascia sinistra.

Per l’attacco, l’ipotesi più concreta è quella di vedere Albert Gudmundsson utilizzato come falso nove, affiancato da Harrison e Solomon, con un sistema più mobile e meno legato ai riferimenti offensivi classici. A centrocampo restano punti fermi Nicolò Fagioli e Rolando Mandragora, mentre in difesa si va verso la conferma di Ranieri con il ballottaggio tra Comuzzo e Rugani. Nonostante le difficoltà, Vanoli si affida ai suoi uomini migliori per provare a chiudere il discorso salvezza contro il Sassuolo. Lo scrive la Repubblica Firenze.