Sono passati solo quattro mesi e mezzo, eppure a guardare la classifica sembra tutto un altro film. La Fiorentina che uscì sconfitta per 3-1 dal Mapei Stadium a inizio dicembre era in piena crisi di nervi e d'identità, ultima in classifica e con lo spogliatoio in subbuglio. In panchina c'era già Paolo Vanoli, ma la trasformazione non era ancora cominciata.
Gazzetta dello Sport
Gazzetta avvisa: “Fiorentina in emergenza. Qualcuno stringerà i denti, altri no”
La Viola che oggi ritroverà il Sassuolo all'ora di pranzo ha decisamente un altro spirito, con una media punti al passo delle big e la salvezza ormai a un soffio: una vittoria non le darebbe ancora la garanzia aritmetica ma la ragionevole certezza di restare in Serie A sì. Serve un ultimo sforzo, ancora senza Moise Kean e con una formazione che sarà pesantemente condizionata dalle assenze.
Qualcuno stringerà i denti nonostante gli acciacchi, qualcun altro potrebbe essere costretto ad arrendersi: lo scopriremo stamattina dopo l'ultimo check, la certezza è che tutti sanno benissimo quanto vale il match, contro un Sassuolo che da tempo non ha più obiettivi concreti ma sta vivendo una stagione straordinaria e non intende regalare nulla. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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