Gazzetta avvisa: “Fiorentina in emergenza. Qualcuno stringerà i denti, altri no”

La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina

Redazione VN 26 aprile 2026 (modifica il 26 aprile 2026 | 09:10)

Sono passati solo quattro mesi e mezzo, eppure a guardare la classifica sembra tutto un altro film. La Fiorentina che uscì sconfitta per 3-1 dal Mapei Stadium a inizio dicembre era in piena crisi di nervi e d'identità, ultima in classifica e con lo spogliatoio in subbuglio. In panchina c'era già Paolo Vanoli, ma la trasformazione non era ancora cominciata.

La Viola che oggi ritroverà il Sassuolo all'ora di pranzo ha decisamente un altro spirito, con una media punti al passo delle big e la salvezza ormai a un soffio: una vittoria non le darebbe ancora la garanzia aritmetica ma la ragionevole certezza di restare in Serie A sì. Serve un ultimo sforzo, ancora senza Moise Kean e con una formazione che sarà pesantemente condizionata dalle assenze.

Qualcuno stringerà i denti nonostante gli acciacchi, qualcun altro potrebbe essere costretto ad arrendersi: lo scopriremo stamattina dopo l'ultimo check, la certezza è che tutti sanno benissimo quanto vale il match, contro un Sassuolo che da tempo non ha più obiettivi concreti ma sta vivendo una stagione straordinaria e non intende regalare nulla. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.