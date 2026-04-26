Tuttosport: “Piccoli farà un provino questa mattina. Gud? Si attende la scintilla”

La Fiorentina affronta il Sassuolo con l’obiettivo di chiudere definitivamente il discorso salvezza, ma lo fa in piena emergenza. L’allenatore Paolo Vanoli deve rinunciare a diversi giocatori importanti: Moise Kean, Fabiano Parisi, Fortini, Robin Gosens e Marin Pongračić, mentre resta in dubbio Roberto Piccoli. Nonostante le difficoltà, la squadra ha l’occasione di chiudere i conti contro quella che potrebbe essere la squadra guidata dal futuro tecnico viola, Fabio Grosso.

In attacco, in caso di forfait di Piccoli, sarà Albert Gudmundsson a guidare il reparto offensivo, supportato da Harrison e Solomon. Per l’islandese si tratta di una partita speciale: la centesima in Serie A, un traguardo importante che potrebbe rappresentare lo stimolo giusto per incidere maggiormente, dopo una stagione finora altalenante nonostante i 10 gol complessivi. Da lui, così come da tutta la squadra, Vanoli si aspetta quella scintilla decisiva per ottenere i tre punti.

Per il resto, la formazione vedrà alcune scelte obbligate: possibile impiego di Daniele Rugani in difesa al posto di Comuzzo, conferma del giovane Balbo sulla fascia sinistra e ballottaggio a centrocampo tra Brescianini e Ndour. In un contesto complicato, la Fiorentina è chiamata a dare una risposta concreta sul campo, sia per garantirsi la salvezza sia per iniziare a definire le basi del proprio futuro. Lo scrive Tuttosport.