Nazione: “La condizione generale della Fiorentina non è esaltante. Il motivo”

La Fiorentina arriva alla sfida contro il Sassuolo dopo una settimana complicata, nonostante il pareggio di Lecce e qualche giorno di riposo. Sì, perché Paolo Vanoli in questi giorni di lavoro al Viola Park ha dovuto fare i conti non solo con una condizione generale della squadra non esaltante (la «rimontona» portata avanti tra gennaio ed aprile ha inevitabilmente lasciato qualche strascico...). L’allenatore deve fare i conti con una lunga lista di assenti e giocatori non al meglio, tra cui Roberto Piccoli, Fabiano Parisi, Moise Kean, Robin Gosens e Marin Pongračić, oltre a diversi acciaccati e a un quadro fisico generale ancora non ottimale.