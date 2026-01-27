Repubblica su Fortini: “L’entourage si aspettava una chiamata viola tempo fa”

La permanenza di Niccolò Fortini alla Fiorentina è tutt'altro che certa. Il nodo resta il rinnovo. L'entourage - scrive Repubblica Firenze - si aspettava una chiamata dalla Fiorentina qualche tempo fa e il ritardo non giova ai rapporti. Alla Roma l'esterno piace, così come al Napoli, ma i 15 milioni richiesti dai viola sono considerati eccessivi.