La Fiorentina continua ad avvicinarsi a Kristian Thorstvedt, seguendo una strategia precisa sul mercato. Prima di avviare i contatti con il Sassuolo, il direttore sportivo Fabio Paratici ha ottenuto la piena disponibilità del centrocampista norvegese al trasferimento in viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica spiega: “I tempi per l’arrivo di Thorstvedt alla Fiorentina”
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Repubblica spiega: “I tempi per l’arrivo di Thorstvedt alla Fiorentina”
La Fiorentina continua ad avvicinarsi a Kristian Thorstvedt, seguendo una strategia precisa sul mercato
Successivamente è partita la trattativa con il club emiliano, che rispetto alla richiesta iniziale di 15 milioni di euro ha aperto a una soluzione più flessibile, anche considerando il contratto del giocatore in scadenza nel 2027.
Per arrivare alla fumata bianca restano da definire gli ultimi dettagli. La Fiorentina valuta l'inserimento di una contropartita tecnica, con Sohm tra i profili presi in considerazione per abbassare l'esborso economico. L'ufficialità dell'operazione è attesa al termine dell'impegno di Thorstvedt con la Norvegia al Mondiale, dopo la sfida contro il Brasile. Lo scrive Repubblica.
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