Maurizio Sarri, ora allenatore dell'Atalanta, potrebbe spingere il club nerazzurro a puntare su Albert Gudmundsson. Il tecnico stima da tempo l'attaccante islandese e potrebbe chiedere alla dirigenza di valutare un'operazione con la Fiorentina.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione su Gudmundsson: “Sarri spinge, lo vuole a Bergamo per un motivo”
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Nazione su Gudmundsson: “Sarri spinge, lo vuole a Bergamo per un motivo”
L'islandese è una richiesta formulata espressamente dal nuovo tecnico dell'Atalanta, ma la Fiorentina non lo svende
L'eventuale trattativa dipenderà soprattutto dall'aspetto economico. La Fiorentina considera Gudmundsson un giocatore di valore e non intende cederlo a condizioni favorevoli o con formule low cost.
Per Gudmundsson, reduce da una stagione sotto le aspettative in viola, l'interesse di Sarri potrebbe rappresentare un'importante occasione di rilancio. Resta però da capire quali saranno le scelte di Fabio Grosso, che potrebbe decidere di puntare ancora sul fantasista islandese. Lo scrive la Nazione.
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