La Fiorentina ha ufficializzato il programma del ritiro estivo e delle prime amichevoli in vista della stagione 2026/27. La squadra si ritroverà al Viola Park il 10 luglio per visite mediche e test atletici, mentre il ritiro inizierà il 13 e terminerà il 24 luglio, giorno della partenza per l'Inghilterra. Gli allenamenti pomeridiani saranno aperti ai tifosi in diverse giornate, con la sfida in famiglia contro la Primavera il 19 luglio e l'amichevole con il Gubbio il 22.
La Nazione
Fiorentina, inizia la stagione. Nazione: “I programmi di Fabio Grosso per l’estate”
Dal 24 al 31 luglio i viola saranno a Londra, dove affronteranno due test internazionali già confermati: il 25 luglio contro il QPR e il 29 contro il Watford. Resta invece ancora da definire la possibile prestigiosa amichevole contro il Real Madrid, prevista per il 1° agosto a Klagenfurt, con le parti ancora al lavoro per trovare l'accordo definitivo.
Nel caso in cui la sfida con i blancos non venga confermata, la Fiorentina farà rientro a Firenze per proseguire la preparazione. Il calendario prevede già le amichevoli del 6 agosto al Viola Park contro il Deportivo La Coruña e dell'8 agosto a Modena, prima dell'esordio ufficiale della stagione, fissato per il 14 agosto al Franchi nei trentaduesimi di Coppa Italia contro la vincente di Benevento-Ravenna. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA