Fiorentina, inizia la stagione. Nazione: “I programmi di Fabio Grosso per l’estate”

La Fiorentina ha ufficializzato il programma del ritiro estivo e delle prime amichevoli in vista della stagione 2026/27

La Fiorentina ha ufficializzato il programma del ritiro estivo e delle prime amichevoli in vista della stagione 2026/27. La squadra si ritroverà al Viola Park il 10 luglio per visite mediche e test atletici, mentre il ritiro inizierà il 13 e terminerà il 24 luglio, giorno della partenza per l'Inghilterra. Gli allenamenti pomeridiani saranno aperti ai tifosi in diverse giornate, con la sfida in famiglia contro la Primavera il 19 luglio e l'amichevole con il Gubbio il 22.