Repubblica: “La Fiorentina ha convinto Koleosho con l’aiuto di un giocatore viola”

La Fiorentina è pronta ad accogliere altri due rinforzi dopo l'arrivo di Viery. I prossimi acquisti dovrebbero essere Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt, con Fabio Paratici che nelle ultime ore ha accelerato in maniera decisa entrambe le trattative per metterli a disposizione di Fabio Grosso già all'inizio del ritiro.

Per Koleosho la trattativa è ormai ai dettagli. La Fiorentina ha rilanciato fino a 10 milioni di euro, superando lo stallo dei giorni scorsi. L'esterno del Burnley, reduce dal prestito al Paris FC, ha dato il suo assenso al trasferimento, convinto dal progetto tecnico viola e anche dai confronti con alcuni compagni di Nazionale, tra cui Cher Ndour.