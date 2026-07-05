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Repubblica: “La Fiorentina ha convinto Koleosho con l’aiuto di un giocatore viola”

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I prossimi acquisti dovrebbero essere Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt: il retroscena svelato dal quotidiano
Redazione VN

La Fiorentina è pronta ad accogliere altri due rinforzi dopo l'arrivo di Viery. I prossimi acquisti dovrebbero essere Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt, con Fabio Paratici che nelle ultime ore ha accelerato in maniera decisa entrambe le trattative per metterli a disposizione di Fabio Grosso già all'inizio del ritiro.

Per Koleosho la trattativa è ormai ai dettagli. La Fiorentina ha rilanciato fino a 10 milioni di euro, superando lo stallo dei giorni scorsi. L'esterno del Burnley, reduce dal prestito al Paris FC, ha dato il suo assenso al trasferimento, convinto dal progetto tecnico viola e anche dai confronti con alcuni compagni di Nazionale, tra cui Cher Ndour.

Koleosho è destinato a essere il primo rinforzo per le corsie offensive, mentre il club continuerà a cercare altri esterni. Sul fronte delle alternative, Cristian Volpato si è proposto alla Fiorentina ma non rappresenta una priorità, mentre non trovano conferme le indiscrezioni sull'interesse per il giovane centrocampista Oulai del Trabzonspor. Lo scrive Repubblica.

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