Repubblica rivela: “Per Grosso ci sarebbe anche l’ok di Commisso”

Paratici si muove per il futuro

Redazione VN 26 aprile 2026 (modifica il 26 aprile 2026 | 09:45)

La Fiorentina ha vissuto un girone di ritorno positivo e “catartico”, utile a riscattare una prima parte di stagione molto negativa. I risultati ottenuti nel 2026 hanno permesso ai viola di risalire la classifica e avvicinarsi alla salvezza, cancellando gradualmente gli errori dell’andata: dalla sconfitta di Verona al pareggio di Lecce, fino alla possibilità di chiudere simbolicamente il cerchio contro il Sassuolo, avversario che all’andata aveva rappresentato uno dei punti più bassi tra tensioni interne e crisi societaria.

Una vittoria oggi avrebbe quindi un doppio significato: da un lato avvicinare matematicamente la salvezza, portando i viola a +11 sulla zona retrocessione, dall’altro cancellare definitivamente il ricordo di quella sconfitta di dicembre che aveva fatto precipitare la squadra nel caos, tra polemiche e cambi dirigenziali che hanno portato all’arrivo di Fabio Paratici. Sarebbe anche una rivincita personale per Paolo Vanoli, passato da una gestione inizialmente incerta a un percorso più solido e convincente.

La sfida rappresenta inoltre un confronto diretto tra allenatori: da una parte Vanoli, dall’altra Fabio Grosso, anch’egli candidato per la panchina futura della Fiorentina e sostenuto anche dal presidente Joseph Commisso. Due tecnici diversi per stile e approccio, ma entrambi sotto osservazione. In campo, però, conterà soprattutto la prestazione: Vanoli chiede una squadra più libera mentalmente e capace di offrire un gioco migliore, per chiudere la stagione con serenità e lasciarsi definitivamente alle spalle un passato complicato. Lo scrive Repubblica Firenze.