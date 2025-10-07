Repubblica: “Pradè crede nella svolta, ma è contrariato dalla contestazione subita”

Il momento in casa Fiorentina è delicato, e basta leggere la classifica per capirlo. La Fiorentina vuole uscire da questa crisi tutta assieme, come confermato da Repubblica. Pioli continua ad essere considerato come l'uomo guida del progetto tecnico. La società ha fatto quadrato al suo interno, con un contatto diretto Viola Park-Stati Uniti, dove Rocco Commisso segue le vicende viola in collegamento. Il presidente ha confermato Daniele Pradè, nonostante le accuse della Curve Fiesole.
Niente cambi al vertice in casa Fiorentina. Questa è la decisione di Rocco Commisso su Daniele Pradè
La conferma—
Nessuna decisione drastica su Daniele Pradè, si va avanti con questi uomini. Con 92 milioni spesi l'ambiente si aspettava di più, e certi strascichi si sentono, come la mancata cessione di Comuzzo, ed il rinnovo di Dodò. Nonostante tutt il ds viola è convinto di poter svoltare, e che le qualità della squadra ci siano, anche se contrariato dalla contestazione subita.
