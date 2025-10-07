Repubblica: “Pradè crede nella svolta, ma è contrariato dalla contestazione subita”

Il momento in casa Fiorentina è delicato, e basta leggere la classifica per capirlo. La Fiorentina vuole uscire da questa crisi tutta assieme, come confermato da Repubblica. Pioli continua ad essere considerato come l'uomo guida del progetto tecnico. La società ha fatto quadrato al suo interno, con un contatto diretto Viola Park-Stati Uniti, dove Rocco Commisso segue le vicende viola in collegamento. Il presidente ha confermato Daniele Pradè, nonostante le accuse della Curve Fiesole.