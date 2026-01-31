Repubblica: niente Fiorentina leziosa, col Napoli servirà il vestito migliore

Messa così, si legge, l'incrocio di stasera è l'occasione giusta per ripartire dopo le sconfitte contro Cagliari e Como. Una gara dove poter recuperare i tanti punti persi e rimettersi in carreggiata per la salvezza sfruttando le debolezze di una squadra, quella azzurra, piena di infortunati, ben nove, con scelte quasi obbligate e ben distante anche mentalmente dalla macchina che all'andata chiuse la pratica al Franchi in pochi minuti con un secco 3-0. Ma per battere un Napoli lacerato da un'eliminazione in Champions non prevista e da una posizione di classifica lontana dalle aspettative servirà il vestito migliore, quello visto a inizio 2026, fatto di fame, grinta e abnegazione, non la Fiorentina spocchiosa e leziosa capace di scivolare una settimana fa contro il Cagliari.