Repubblica Firenze presenta la sfida tra Napoli e Fiorentina, in programma alle 18 allo stadio Maradona. Il quotidiano sottolinea come la squadra viola abbia conquistato 7 punti su 17 contro formazioni della parte destra della classifica. 10 su 17 contro le prime dieci del campionato.
Repubblica Firenze
Repubblica: niente Fiorentina leziosa, col Napoli servirà il vestito migliore
Messa così, si legge, l'incrocio di stasera è l'occasione giusta per ripartire dopo le sconfitte contro Cagliari e Como. Una gara dove poter recuperare i tanti punti persi e rimettersi in carreggiata per la salvezza sfruttando le debolezze di una squadra, quella azzurra, piena di infortunati, ben nove, con scelte quasi obbligate e ben distante anche mentalmente dalla macchina che all'andata chiuse la pratica al Franchi in pochi minuti con un secco 3-0. Ma per battere un Napoli lacerato da un'eliminazione in Champions non prevista e da una posizione di classifica lontana dalle aspettative servirà il vestito migliore, quello visto a inizio 2026, fatto di fame, grinta e abnegazione, non la Fiorentina spocchiosa e leziosa capace di scivolare una settimana fa contro il Cagliari.
Vanoli ha lavorato sì sui concetti tattici, ma anche sul piano mentale nei confronti di un gruppo troppo incline a prendersi delle pause nei novanta minuti. Sul primo punto gli anni da collaboratore di Conte all'Inter hanno giovato alla preparazione della partita. Sul secondo, oltre ai discorsi, la speranza è che il recupero di gran parte della spina dorsale della squadra - dopo il turn over di coppa - possa dare delle certezze.
