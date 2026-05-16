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Repubblica: “Mercato? Con Paratici ci aspettiamo un nome fuori radar”

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Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, ha parlato del lavoro che dovrà fare Paratici con la Fiorentina
Redazione VN

Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, ha parlato del lavoro che dovrà fare Paratici con la Fiorentina:

Nessuno ha voglia di sperare, ci siamo già cascati troppe volte. Meglio non aspettarsi nulla e poi, eventualmente, accettare l’inatteso regalo. Ma non contiamoci: è una partita che sembra nata per finire come deve finire. Meglio non pensare troppo anche al mercato: già dura un’infinità, partire a macerarsi di nomi e piste già a due giornate dalla fine del campionato è un anticipo eccessivo che rischia di guastare l’umore o creare altre aspettative non rispettate. Una cosa sola sarebbe bello sperare, che la Fiorentina abbandoni l’unica alta classifica nella quale si trova, quella delle squadre capaci di pagare giocatori normali a cifre esorbitanti: parliamo dei quasi trenta per Piccoli, dei quindici per Sohm, dei quattordici per Fabbian, dei sedici per Pongracic, dei più di venti per Beltran e l’elenco potrebbe proseguire. Un acquisto si può azzeccare o sbagliare, però non si dovrebbe mai strapagare. E invece negli ultimi anni questa sembra diventata una specialità del mercato viola. Inutile dire che da Paratici è attesa una inversione di tendenza, pescare un nome fuori dai radar, puntare su un giovane promettente senza dover riempire di soldi il Parma o il Lecce, o anche solo farsi una risata quando qualcuno dovesse chiedere 20 milioni per il riscatto di un Colpani.

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