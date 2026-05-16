Repubblica: “Mercato? Con Paratici ci aspettiamo un nome fuori radar”

Nessuno ha voglia di sperare, ci siamo già cascati troppe volte. Meglio non aspettarsi nulla e poi, eventualmente, accettare l’inatteso regalo. Ma non contiamoci: è una partita che sembra nata per finire come deve finire. Meglio non pensare troppo anche al mercato: già dura un’infinità, partire a macerarsi di nomi e piste già a due giornate dalla fine del campionato è un anticipo eccessivo che rischia di guastare l’umore o creare altre aspettative non rispettate. Una cosa sola sarebbe bello sperare, che la Fiorentina abbandoni l’unica alta classifica nella quale si trova, quella delle squadre capaci di pagare giocatori normali a cifre esorbitanti: parliamo dei quasi trenta per Piccoli, dei quindici per Sohm, dei quattordici per Fabbian, dei sedici per Pongracic, dei più di venti per Beltran e l’elenco potrebbe proseguire. Un acquisto si può azzeccare o sbagliare, però non si dovrebbe mai strapagare. E invece negli ultimi anni questa sembra diventata una specialità del mercato viola. Inutile dire che da Paratici è attesa una inversione di tendenza, pescare un nome fuori dai radar, puntare su un giovane promettente senza dover riempire di soldi il Parma o il Lecce, o anche solo farsi una risata quando qualcuno dovesse chiedere 20 milioni per il riscatto di un Colpani.