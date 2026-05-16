Gazzetta su Kean: “Ci vorrà pazienza, al massimo sarà convocato”

Domani a Torino Piccoli e Gudmundsson cercheranno di tornare al gol che manca alla squadra da tre giornate ( a secco contro Sassuolo, Roma e Genoa) e a. loro due in particolare dal 16 marzo contro la Cremonese.

Ci proveranno allo Stadium con la Juventus, mentre per Kean serve ancora pazienza e al massimo verrà convocato da Vanoli perché non si è mai allenato in gruppo per il problema alla tibia che gli ha fatto saltare le ultime cinque giornate e non scende in campo dal 4 aprile contro il Verona, con l'ultima rete che risale a metà febbraio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.