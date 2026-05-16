La Fiorentina dovrà adattarsi a una routine insolita in vista della sfida contro la Juventus, programmata eccezionalmente alle 12. Un orario poco abituale per una gara così importante, comunicato solo pochi giorni prima, che obbligherà squadra e staff tecnico a modificare la preparazione della giornata partita.
La Nazione
Nazione: “Fiorentina, si gioca alle 12. Così cambiano le abitudini della squadra”
I viola partiranno in anticipo per Torino e seguiranno un programma preciso: risveglio muscolare facoltativo al mattino e brunch obbligatorio alle 9 per tutta la squadra. L’alimentazione resterà quella tipica del calcio professionistico, con particolare attenzione ai carboidrati, compresa la pasta anche a colazione, per garantire energia e preparazione fisica adeguata.
Anche il post gara seguirà la consueta organizzazione, con pasti personalizzati consegnati ai giocatori prima del rientro a Firenze in treno nel pomeriggio. Al di là dell’orario insolito, la Fiorentina sa che contro la Juventus serviranno concentrazione e intensità fin dal mattino per provare a ottenere un risultato positivo. Lo scrive la Nazione.
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