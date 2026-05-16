Nazione: “Fiorentina, si gioca alle 12. Così cambiano le abitudini della squadra”

La Fiorentina partirà in anticipo per Torino e seguiranno un programma preciso: risveglio muscolare facoltativo al mattino

La Fiorentina dovrà adattarsi a una routine insolita in vista della sfida contro la Juventus, programmata eccezionalmente alle 12. Un orario poco abituale per una gara così importante, comunicato solo pochi giorni prima, che obbligherà squadra e staff tecnico a modificare la preparazione della giornata partita.

I viola partiranno in anticipo per Torino e seguiranno un programma preciso: risveglio muscolare facoltativo al mattino e brunch obbligatorio alle 9 per tutta la squadra. L’alimentazione resterà quella tipica del calcio professionistico, con particolare attenzione ai carboidrati, compresa la pasta anche a colazione, per garantire energia e preparazione fisica adeguata.