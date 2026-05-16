Ferrara: “Smentire le voci su Paratici? Sarebbe ridicolo, basta masochismo”

Immaginate un comunicato del tipo: «L’ACF Fiorentina smentisce il fatto che il signor Fabio Paratici piaccia alle società Milan, Roma e Napoli»? Beh, sarebbe divertente e alquanto originale. Ancora di più se affondasse con forza. “L’ACF Fiorentina è certa del fatto che il direttore sportivo Fabio Paratici non piace affatto a Napoli, Milan e Roma”. Tutto molto ridicolo, e infatti non aveva senso che accadesse. E allora c’è chi chiede allo stesso Paratici di smentire l’interesse altrui, magari andando al piazzale avvolto in una bandiera viola. Mah. Il diesse ha un contratto di altri quattro anni con la società di Giuseppe B. Commisso, che altro deve dire se non che sta lavorando e ha intenzione di lavorare per chi gli rimpingua il conto in banca? E che figura farebbe il dirigente a mollare la Fiorentina adesso? Beh, lui deve rifarsi una immagine e questo non sarebbe il modo migliore. Anche pensare che vi siano attriti con il direttore generale Ferrari sembrerebbe strano. È stato lui a chiedergli di salvare la baracca. E dai. Vabbè fare tanti errori, ma da qui al masochismo duro e puro c’è un bel pezzo di strada.