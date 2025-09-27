Repubblica: “Massima fiducia nel comandante Pioli. Non è un bollito incapace”

Massima fiducia nel comandante Pioli. Non si tratta di chiudere gli occhi: la squadra l’abbiamo vista tutti, non funziona. Pioli ha delle colpe? Certo che sì. Se dopo due mesi di lavoro il risultato è questo, l’allenatore non può chiamarsi fuori. Però intendiamoci su un punto: un conto è criticare il mister, più che legittimo, altra cosa è farlo passare da bollito incapace. E invece cominciano a essere un po’ troppi quelli iscritti alla seconda delle opzioni.

Che Pioli sia un bravo allenatore non è un’opinione, è un fatto confermato da una lunga carriera. Non sarà il top di gamma, non sarà il re della panchina, però è un bravissimo professionista ed è certamente in grado di portare la squadra fuori dalla secca. Può essere che la rosa sia stata sopravvalutata, magari anche da Pioli stesso, resta che le partite giocate in campionato sono quattro ed è presto per seppellire di sentenze di condanna tutto e tutti.