Ancora Baiano: “Piccoli, spesso la prospettiva rimane tale”. E poi tuona su Kean!

"Ciccio" Baiano, sempre al Corriere dello Sport, si sofferma anche sull'attacco della Fiorentina di Pioli. Da Moise Kean a Roberto Piccoli, l'analisi dell'ex viola:
KEAN
Noto che ci sono degli attaccanti che amano stare da soli. Kean è uno di quelli. Perché così viene cercato di più. Certo con Retegui ha giocato bene ma perché si completano. Dico una cosa. Piccoli, Kean, Dzeko… sono tutte prime punte. Questo non significa che possano giocare insieme. Dipende dalle caratteristiche. C'è chi preferisce attaccare la profondità, e chi no. Hojlund e Lukaku sono due prime punte, ma molto diverse. Il primo attacca la profondità, il secondo è un centro-boa che ama farsi servire e salire scaricando la sfera. Kean deve giocare da solo, supportato dai cross di Dodo e Gosens sulle fasce
PICCOLI
Ha grandi margini di miglioramento, in prospettiva può diventare un giocatore importante. ‘Prospettiva’ è la classica parolina che a volte rimane tale... Però lui ha dei numeri, e la Fiorentina ci crede
DZEKO
Ha bisogno di continuità, non lo puoi far entrare dieci minuti o comunque giudicarlo per una partita. Va visto nel lungo. Le difficoltà c’erano anche in Turchia... Ha segnato tanti gol, ma in 30 gare
