Il rodaggio è finito. Repubblica: “Pioli vede una luce”

Pioli è stato chiaro: la fase di rodaggio è finita visto che i giocatori sono insieme da più di 70 giorni. E' arrivato il momento di carburare

Redazione VN 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 09:40)

E' la viglia di Pisa-Fiorentina, partita in programma domenica alle ore 15 all'Arena Garibaldi. Per la squadra di Stefano Pioli il momento è delicato visto il solo punto conquistato in quattro giornate. Nella conferenza stampa dell'antivigilia, il tecnico viola è stato chiaro: "Il periodo di rodaggio è finito". A tal proposito, Repubblica Firenze scrive:

In mezzo al tunnel dei risultati negativi, con una vittoria che manca da quasi un mese, dal 28 di agosto contro il Polissya, Stefano Pioli vede una luce. Quella fatta di una fase di rodaggio arrivata alla fine e di allenamenti che sono serviti ancora di più a compattare la squadra, insieme a una cena a base di bistecca a Fiesole per tenere il gruppo ancora più unito fatta mercoledì sera, tutti insieme. A Pisa, in un derby sentitissimo, la Fiorentina è pronta per il tecnico per la prima vittoria in campionato, quella della svolta.

(...)

Il piano partita, a Pisa, sarà ancora differente rispetto al Napoli e con il Como. La squadra di Gilardino, con un solo punto in quattro partite, quello conquistato a Bergamo nella prima giornata di campionato, ha sempre perso di misura,lottando su ogni pallone e facendo giocare male l’avversaria. Un atteggiamento battagliero che, unito a un’attesa febbrile in città per uno scontro che manca da più di trent’anni in serie A, renderà il clima elettrizzante. E per uscire dall’Arena Garibaldi con tre punti servirà un po’ di tutto, qualità nelle giocate, ma anche tanta grinta.