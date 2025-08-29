Viola News
Repubblica: "La vittoria non cancella tanti dubbi. Seconda gara così così"

La Fiorentina batte in rimonta il Polissya, ma la prestazione non cancella i tanti dubbi palesati dopo le prime due partite.
La Fiorentina conferma la regola: il play-off di Conference League risulta alla fine più difficile della competizione stessa. Negli anni i viola alla fine l'hanno sempre spuntata, ma con grande fatica. E pure con il Polissya non c'è stata eccezione: è vero - ricorda Repubblica - che vigeva il 3-0 dell'andata, ma a Reggio Emilia la squadra ha faticato, sofferto e rischiato di vanificare tutto. Un successo, si legge, che non cancella i dubbi (tanti) su una prestazione così così, specialmente dopo Cagliari.

Cosa manca

Secondo il quotidiano bisogna migliorare l'approccio alla partita, un primo tempo che non è stato all'altezza. Poco bene lo sviluppo offensivo, Pablo Marì e Parisi su tutti hanno dato indicazioni negative. Bene invece Fazzini e Gosens. Oggi alle 13.00 la Phase League.

