Repubblica: “La vittoria non cancella tanti dubbi. Seconda gara così così”

La Fiorentina conferma la regola: il play-off di Conference League risulta alla fine più difficile della competizione stessa. Negli anni i viola alla fine l'hanno sempre spuntata, ma con grande fatica. E pure con il Polissya non c'è stata eccezione: è vero - ricorda Repubblica - che vigeva il 3-0 dell'andata, ma a Reggio Emilia la squadra ha faticato, sofferto e rischiato di vanificare tutto. Un successo, si legge, che non cancella i dubbi (tanti) su una prestazione così così, specialmente dopo Cagliari.