Repubblica: “La salvezza è quasi certa. Bravo Gosens, capace di una cosa”

Dai mesi della paura a quello della della quasi certezza della salvezza. Se prima il traguardo sembrava lontano e impossibile, adesso la Fiorentina è a un passo dalla salvezza aritmetica : battendo la Lazio sale a +8 sulla zona retrocessione, approfittando al meglio della doppia sconfitta di Lecce e Cremonese. E lunedì c'è la sfida contro i salentini, una possibilità di chiudere una volta per tutte il discorso retrocessione.

La vittoria contro la Lazio è stata fondamentale sia per i punti che per come è avvenuta: in condizioni di estrema emergenza con Gosens che è stato capace di assorbire al meglio gli errori del passato. E adesso la Fiorentina può affrontare il ritorno con il Crystal Palace in modo più sereno provando a ribaltare il risultato. Lo scrive La Repubblica.