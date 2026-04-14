Dai mesi della paura a quello della della quasi certezza della salvezza. Se prima il traguardo sembrava lontano e impossibile, adesso la Fiorentina è a un passo dalla salvezza aritmetica: battendo la Lazio sale a +8 sulla zona retrocessione, approfittando al meglio della doppia sconfitta di Lecce e Cremonese. E lunedì c'è la sfida contro i salentini, una possibilità di chiudere una volta per tutte il discorso retrocessione.
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “La salvezza è quasi certa. Bravo Gosens, capace di una cosa”
La Repubblica
Repubblica: “La salvezza è quasi certa. Bravo Gosens, capace di una cosa”
La vittoria contro la Lazio avvicina ulteriormente la Fiorentina alla salvezza definitiva
La vittoria contro la Lazio è stata fondamentale sia per i punti che per come è avvenuta: in condizioni di estrema emergenza con Gosens che è stato capace di assorbire al meglio gli errori del passato. E adesso la Fiorentina può affrontare il ritorno con il Crystal Palace in modo più sereno provando a ribaltare il risultato. Lo scrive La Repubblica.
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