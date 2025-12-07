Repubblica: “La Fiorentina ha tradito Firenze e tutta la sua tifoseria”

La gara che doveva rappresentare la svolta si trasforma nell’ennesimo passo verso l’incubo della Serie B: la Fiorentina perde 3-1 contro il Sassuolo offrendo una prestazione disordinata, inerme e priva di orgoglio, nonostante il sostegno di 3.500 tifosi arrivati fino a Reggio Emilia. Il vantaggio iniziale non dà alcuna fiducia e i comportamenti in campo — dal caso del rigore tra Kean e Mandragora alla reazione di Ranieri alla sostituzione — confermano una squadra alla deriva, senza unità e senza leadership, incapace di trovare una minima speranza in un’annata con zero vittorie in quattordici partite.

Non funziona nulla: Vanoli non riesce a dare la scossa promessa e rimane ancorato a un 3-5-2 statico, la squadra appare disunita e senza legami interni, e persino gli elementi più esperti come De Gea tradiscono con errori pesanti. Anche la società è sotto accusa per scelte sbagliate e immobilismo, aggravato dall’assenza forzata del presidente Commisso. Nel post-partita, il direttore sportivo Goretti parla apertamente di mancanza di “connessione” tra i giocatori e di un passo indietro evidente, chiedendo decisioni forti e ribadendo che retrocedere è vietato. La squadra e Vanoli restano chiusi nello spogliatoio per quasi un’ora in un confronto teso.