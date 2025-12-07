CorSport: “Liti sui rigori, Kean che non esulta. Fiorentina, così è inaccettabile”

La situazione della Fiorentina è diventata insostenibile: ultimi con soli 6 punti in 14 giornate, senza vittorie da quasi 200 giorni e con la peggior difesa del campionato. I numeri raccontano un crollo totale, dai 16 punti persi da situazione di vantaggio ai 10 gol subiti su palla inattiva. Ma più dei dati preoccupa l’evidenza che la squadra non esiste: non lo era con Pioli, non lo è con Vanoli, e la sensazione dominante è quella di un gruppo incapace di giocare e impossibilitato a vincere.